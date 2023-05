Atelier Ryza: data di uscita e trailer dell'anime di Aniplex

Tokyo MX e Aniplex hanno annunciato quando andrà in onda l'anime basato su Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, l'adattamento del JRPG di Keoi Tecmo e Gust. Segnate la data di uscita sul calendario: il primo episodio della serie sarà trasmesso in Giappone il 1 luglio 2023.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player sottostante che introduce Reisalin "Ryza" Stout e alcuni comprimari. In sottofondo è possibile ascoltare Golden Ray, la traccia dell'opening dell'anime realizzata da Sangatsu no Phantasia.

Oltre a Yuri Noguchi, che doppierà la protagonista come nei giochi, nel cast sono confermati anche Hitomi Owada per Klaudia Valentz, Takuma Terashima sarà Lent Marslink, Yui Kondo sarà la voce di Tao Mongarten, Hirofumi Nojima sarà Empel Vollmer e Haruka Terui doppierà Lila Decyrus.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout è uscito nel 2019 su PC, Switch e PS4 e fa parte di una trilogia che include anche Lost Legends & the Secret Fairy e Alchemist of the End & the Secret Key, uscito nei negozi a fine marzo 2023. In totale la trilogia ha superato 1,6 milioni di copie vendute nel mondo.