Atelier Ryza: la serie ha venduto più di 1,6 milioni di copie

La serie Atelier Ryza ha venduto complessivamente circa 1,6 milioni di copie. Attualmente è composta da Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout e Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, ma presto sarà arricchita da un nuovo capitolo: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key.

A marzo 2021, l'editore Koei Tecmo aveva annunciato che la serie aveva venduto più di un milione di copie. Quindi da allora ne ha vendute altre 600.000.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout fu lanciato nel 2019 su PS4 e Nintendo Switch e PC, mentre Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy risale al 2020 ed è disponibile per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key uscirà il 24 marzo in tutto il ondo sulle stesse piattaforme del secondo capitolo.

1,6 milioni di copie potranno non sembrare moltissime, soprattutto perché fatte da due giochi, ma considerate che parliamo di titoli di nicchia, dai costi produttivi non proprio esorbitanti. Quindi è probabile che siano un ottimo risultato.