Puffi Kart: data di uscita e trailer per PlayStation e Xbox

Puffi Kart arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 22 agosto 2023. L'informazione è spuntata per sbaglio già alcune ore fa, ma ora arriva la conferma ufficiale tramite un comunicato ufficiale e la pagina del sito di Microids, editore del gioco.

Ricordiamo che Puffi Kart è già disponibile su Nintendo Switch dal 5 novembre 2022. Il gioco propone 12 percorsi basati sul mondo dei Puffi, come il villaggio, la foresta, una diga, una palude e anche la casa di Gargamella. Ci sono in totale 12 Puffi trai i quali scegliere, che si distinguono per un potere speciale a propria disposizione.

Puffi Kart permette di giocare da soli o con gli amici in locale split-screen fino a quattro persone. Ci sono poi modalità aggiuntive, come il percorso specchiato e le modalità a tempo. Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di Puffi Kart per Xbox e PlayStation.

Nella nostra recensione per la versione Nintendo Switch vi abbiamo spiegato che Puffi Kart è un gioco limitato a livello tecnico, stilistico e soprattutto in termini di gameplay: il numero di contenuti è limitato e manca di varietà. Dovremo vedere se queste versioni saranno aggiornate o se saranno una copia fedele della versione Switch.