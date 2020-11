Milan Games Week: MGW-X avrà sei canali Twitch dedicato per questa edizione digitale

Per consentire a tutti di vivere in sicurezza anche questa decima e strana edizione della Milan Games Week, l'organizzazione dell'evento ha deciso di aprire sei canali Twitch ufficiali MGW-X attraverso i quali i volti più celebri dell'industria italiana si alterneranno per mostrare tutte le novità di quest'anno. I canali saranno raggiungibili direttamente dall'home page di Twitch.

Milan Games Week è da anni sinonimo di celebrazione del videogioco a tutto tondo, una manifestazione dedicata al medium preferito dai giovani e a tutto ciò che ruota intorno a esso, dall'esport, al digital entertainment, fino a toccare praticamente ogni aspetto legato alla geek culture.

I videogame sono il centro e il fondamento di quello che per tutti gli appassionati è diventato ormai un appuntamento fisso, ora giunto alla sua 10a edizione, che sarà per l'occasione in formato all digital e prende il nome di MGW-X. All'interno di una simile cornice, i gamer di tutta Italia e non solo, potranno godersi una 4 giorni di spettacolo e divertimento senza precedenti comodamente da casa collegandosi all'homepage di Twitch, dove saranno presenti i 6 canali della ricchissima offerta firmata MGW-X.

All'interno del canale Games, oltre all'Opening Night, che segnerà l'inizio della manifestazione, saranno presenti contenuti inediti ed esclusivi, con interviste, sessioni di gameplay con streamer e celebrity, approfondimenti e anteprime. Insieme a Bryan Ronzani, voce di Radio 105 e volto del web, conduttore del canale MGW-X Games, ci saranno alcuni dei creator più amati dagli appassionati di gaming e non solo, per un palinsesto davvero unico.

Tra momenti più attesi, come non citare gli approfondimenti e i gameplay con le console di nuova generazione a cura di influencer come Mikeshowsha e Sabaku no Maiku e dei fumettisti Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, che giocheranno per la prima volta insieme su PlayStation 5. Non mancheranno interviste esclusive a esponenti di spicco nell'ambito dello sviluppo di videogiochi.

E non solo: il gamer Cydonia svelerà tutti i segreti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e la simpatia travolgente del mitico SIO divertirà tutti i fan della mascotte Nintendo per eccellenza con la collection Super Mario 3D All-Stars. Come da tradizione, poi, anche in questa edizione ci sarà GamestopTV, che mostrerà alcuni dei giochi più attesi e apprezzati dal pubblico, come Cyberpunk 2077, Demon's Souls per PlayStation 5, e Assassin's Creed: Valhalla.