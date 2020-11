Monster Hunter World: Iceborne e il film di Monster Hunter collidono nel gioco

Per celebrare l'uscita del film di Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich, Capcom ha deciso di introdurre un evento a tempo inspirato alla pellicola in Monster Hunter World: Iceborne per PS4, PC e Xbox One. La speciale missione sarà divisa in due parti e, a partire dal 4 dicembre, chiederà prima di abbattere un Black Diablos molto simile a quello del film e successivamente di dare la caccia a un Greater Rathalos.

Prima della premiere del film "Monster Hunter", dal 4 dicembre gli intrepidi cacciatori della Quinta Flotta di Monster Hunter World: Iceborne possono prendere parte a una missione evento a tempo limitato ispirata al film di prossima uscita. Il film di Paul W. S. Anderson vede come protagonista Milla Jovovich. Per celebrare l'incontro tra i due mondi di "Monster Hunter" Capcom ha creato una speciale missione evento in due parti.

I cacciatori potranno confrontarsi prima con il temibile Black Diablos raffigurato nel film durante la ricerca solitaria iniziale, prima di tentare di superare il massiccio Greater Rathalos nella seconda parte. I cacciatori devono prepararsi a combattere con i denti e gli artigli, poiché queste missioni saranno disponibili solo per i giocatori che hanno raggiunto il grado Master. Per coloro che sono abbastanza coraggiosi da avere successo, saranno disponibili oggetti come equipaggiamento speciale, armature a strati, nuovi titoli, un nuovo sfondo e la posa delle Guild Card. Inoltre, a partire dal 27 novembre tutti i giocatori di Iceborne potranno richiedere un pacchetto di oggetti a tempo limitato pieno di oggetti utili come bonus di accesso per celebrare il film in uscita.

Cosa ve ne pare?