The Medium, il nuovo trailer rivela un attore già visto in una serie Netflix

The Medium, l'atteso horror game sviluppato da Bloober Team per PC e Xbox Series X torna a mostrarsi in video con un trailer che rivela un nuovo personaggio. Di chi si tratta?

In uscita il 28 gennaio 2021, The Medium offrirà un'esperienza inedita grazie al sistema della doppia realtà: la protagonista dell'avventura potrà muoversi contemporaneamente all'interno di due scenari.

"Il volto del personaggio del trailer, la cui identità verrà rivelata più avanti, è basato su quello di Marcin Dorocinski, un attore polacco che i fan riconosceranno per via della celebre serie Netflix 'La Regina degli Scacchi'", ha rivelato il team di sviluppo.

"Questa figura misteriosa è capace di azioni spietate e brutali, ed è mossa da un forte desiderio di vendetta. Mentre scoprono di più sulla sua storia, i giocatori capiranno in che modo è collegato alle indagini di Marianne."

"Conosceranno inoltre il mondo degli spiriti, un riflesso oscuro della nostra realtà che simboleggia le emozioni più crude, come la paura e la rabbia; e che La Fauce non è l'unica presenza ostile che vi si aggira."