Monster Hunter Rise: Sunbreak, annunciato evento digitale conclusivo per il gioco

Capcom ha annunciato l'evento digitale conclusivo di Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'ultimo capitolo della serie Monster Hunter. Si svolgerà mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 16:00 e sarà dedicato ai contenuti del Bonus Update.

Oltre a ciò, ci sarà una tavola rotonda tra gli sviluppatori del gioco, che racconteranno della genesi del progetto e di come è stato realizzato. Vediamo il video teaser di annuncio:

A presenziare l'evento ci saranno il producer della serie, Ryozo Tsujimoto e i director di Monster Hunter Rise e Monster Hunter Rise: Sunbreak, rispettivamente Yasunori Ichinose e Yoshitake Suzuki.

Il fatto che si parli di evento finale fa supporre che Capcom potrebbe essere pronta a svelare il nuovo capitolo della serie Monster Hunter. Sicuramente non lo farà il 7 giugno, ma potrebbe dare qualche notizia nel corso dei prossimi mesi. Comunque sia, è giusto ricordare che si tratta soltanto di una nostra speculazione e che non c'è niente di ufficiale.

Per il resto vi ricordiamo che Monster Hunter Rise e Monster Hunter Rise: Sunbreak sono disponibili per PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.