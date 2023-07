Motorola Razr 40: 15 illustrazioni esclusive di Momusso per personalizzare lo smartphone

Le 15 immagini esclusive possono essere viste e scaricate dalla pagina ufficiale per la personalizzazione del display di Motorola razr 40.

Motorola e l'illustratrice Momusso (Martina Lorusso), hanno lanciato una particolare iniziativa chiamata "Libera le Emozioni" , che consente di scaricare 15 illustrazioni esclusive per personalizzare il Motorola Razr 40 , in modo da esprimere diverse emozioni e stati d'animo attraverso lo sfondo del display.

"Chi possiede il nuovo device pieghevole, potrà far sapere ogni volta che lo desidera il proprio mood, le proprie aspirazioni e i desideri quotidiani: persino sui mezzi di trasporto, basterà dare un'occhiata al display esterno per scoprire lo stato d'animo di qualcuno".

È proprio a partire dal display esterno di razr 40 ultra che permette di comunicare al mondo intero e il suo altissimo grado di personalizzazione che nasce il progetto di Motorola in collaborazione con Momusso: "Libera le emozioni".

A tu per tu col razr 40

Il nuovo razr 40

Se del Razr 40 Ultra ve ne avevamo già parlato nella nostra recensione, durante un evento di lancio organizzato da Motorola abbiamo fatto la conoscenza del modello "base".

La perdita dello schermo esterno togli un po' di carattere e funzionalità al telefono, basti pensare che non è più possibile vedere comodamente i messaggi o scattare foto a telefono chiuso, ma il razr 40 guadagna in robustezza, o meglio, in sensazione di robustezza. La scocca esterna è di metallo e leggermente zigrinata, due elementi che garantiscono una buona presa, oltre che restituiscono un'ottima sensazione tattile.

Una volta aperto, poi, l'iconico design a conchiglia torna a mostrarsi, restituendo l'unicità di questo prodotto che, nella sua versione base, è un po' meno di impatto, ma sembra decisamente più compatibile con una vita sempre di corsa e con borsette o zaini pieni di roba.