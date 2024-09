Il mouse Logitech G Pro X Superlight 2 Lightspeed è in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon

Se siete in cerca di Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 34%, ovvero 61€ in meno Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon , che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 179€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

Le caratteristiche del mouse di Logitech

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è pensato per essere un mouse veloce e preciso, comodo da usare e con tasti ottico-meccanici, con un sensore HERO 2 che offre un tracking di oltre 500 IPS e 32.000 DPI. Questo mouse pesa solo 60 grammi, per non affaticare mai la mano anche nelle sessioni più lunghe.

I dettalgi del design del mouse Logitech

Questo modello è in grado di funzionare per 95 ore con una sola carica, con presa USB-C per il collegamento e la ricarica. Dispone poi di due pulsanti laterali. Potete programmare i pulsanti con il software ufficiale.