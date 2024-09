Non tutti i giochi ottimizzati per PS5 Pro gireranno a 60 fps, ribadisce un giornalista

Stando a quanto ribadito dal giornalista Tom Warren, non tutti i giochi ottimizzati per PS5 Pro gireranno a 60 fps: ci saranno delle eccezioni e Sony non richiederà quel genere di prestazioni come condizione necessaria al fine di ottenere la certificazione.

Warren ha riportato lo scorso aprile una serie di informazioni, a suo dire provenienti da fonti interne, che illustravano i dettagli del processo tramite cui gli sviluppatori possono ottenere l'ambita dicitura "PS5 Pro Enhanced" per i propri giochi, e che non prevede per forza di cose il raggiungimento dei 60 fotogrammi.

Secondo questi dati, si potrà scegliere se aumentare la risoluzione a parità di frame rate, attivare effetti di ray tracing sempre a parità di frame rate oppure aumentare i fotogrammi portandoli eventualmente da 30 a 60, ma quest'ultima condizione non sarà obbligatoria.

La certificazione, ad ogni modo, verrà negata nel caso in cui i miglioramenti non saranno netti e percepibili: la semplice stabilizzazione delle prestazioni non sarà sufficiente, ad esempio, così come il passaggio da una risoluzione variabile a un'altra, per quanto con valori mediamente superiori.