Multiplayer Risponde eccezionalmente oggi in diretta su Twitch

Il Multiplayer Risponde torna oggi alle 16 in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it. Ma non vi preoccupate, non avete dormito 24 ore di troppo: oggi non è giovedì, è l'appuntamento odierno ad essere stato anticipato in via eccezionale al mercoledì. Il perché di questo cambiamento? È il Multiplayer Risponde, chiedetelo direttamente nelle domande sotto questa news!

Come sempre Vincenzo Lettera sarà al timone della trasmissione e, anche in questo caso come da tradizione, userà la sua enciclopedica conoscenza dei videogiochi per rispondere a tutte le vostre curiosità e commentare quelle che sono le novità delle ultime ore.

Per esempio potete chiedergli cosa ne pensa della querelle tra EA Sports e Zlatan Ibrahimovic, o di commentare i presunti dati di vendita di PS5. Chiedergli di NEO: The World Ends with You per PS4 e Nintendo Switch sarebbe troppo facile.

Per interagire con Vincenzo potrete usare la chat di Twitch, i commenti qua sotto (sono quelli che saranno sicuramente letti durante la diretta) o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!