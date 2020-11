Multiplayer.it: da oggi potrete scegliere la visualizzazione classica, dark o auto

A partire da oggi debutta ufficialmente su Multiplayer.it la modalità dark. Per questo motivo abbiamo deciso di darvi la possibilità di scegliere come visualizzare il sito, in base al vostro gusto personale o alle vostre necessità. Le impostazioni sono il classico bianco e arancio, in versione scura o automatica, ovvero che la colorazione viene selezionata in base alle impostazioni del vostro computer.

La modalità ha debuttato la settimana scorsa in concomitanza con l'uscita di PS5, ma adesso che la collaborazione di Sony si è conclusa, possiamo introdurre ufficialmente questa funzionalità all'interno del sito.

Decidere il layout di Multiplayer.it è facile: basta cliccare sull'icona del proprio avatar in alto a destra per poter visualizzare le tre opzioni a disposizione:

Light è il classico "vestito" del sito, con una prevalenza del bianco e i dettagli in arancione e nero

Dark è la modalità scura, con il nero che prende il posto del bianco e consente di risparmiare un po' di batteria sui telefoni e di non affaticare la vista di notte

Auto è la modalità che lascia la decisione al computer e varierà in base a quelle che sono le impostazioni del PC

Cosa ve ne pare? Vi piace la nuova colorazione?