Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00: annichiliteci di domande!

Indovinate un po'? Oggi torna il Multiplayer Risponde, la rubrica in cui tentiamo di dare risposte alle domande che vi attanagliano. A partire dalle 16:00, quindi, il buon Vincenzo Lettera si impegnerà per rendere la vostra esistenza un po' meno grigia. Naturalmente prima dovete annichilirlo di domande, sennò a cosa risponde?

Cosa chiedere a Vincenzo? Ad esempio potreste farvi dare numi sulla crisi dei semiconduttori, che come tutti sanno è colpa sua, oppure farvi dire se debba piacervi o meno Resident Evil Village. O ancora se Alcina Dimitrescu è il suo tipo, o se ha grosse aspettative per Starfield e le sue astronavi personalizzabili. In verità, se volete farlo davvero felice, chiedetegli di qualche indie pescato a caso da quel luogo virtuale pieno di depravazione che è itch.io, tanto li conosce tutti e saprebbe dirvi anche il nome dei singoli sviluppatori.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!



Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.