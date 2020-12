Multiplayer Risponde torna oggi su Twitch: scatenatevi con le domande prenatalizie

È lunedì e non possiamo iniziare una nuova settimana senza Multiplayer Risponde, la rubrica di Multiplayer.it che stabilisce un filo diretto tra la redazione e i lettori. Appuntamento oggi con una nuova puntata, come da tradizione per le ore 16.00, rigorosamente in diretta su Twitch e in compagnia di Vincenzo Lettera. Come sempre, il nostro cercherà di rispondere a tutte le vostre domande inerenti i videogame o meno.

Al solito, gli argomenti di discussione potrete introdurli voi stessi commentando direttamente sotto questa news e non mancano di certo gli spunti interessanti. Tra gli argomenti che stanno tenendo banco c'è ovviamente Cyberpunk 2077, che continua a far discutere dopo il lancio per lo stato alquanto critico in cui si trova sulle console current gen, PS4 e Xbox One: nonostante la patch 1.05 abbia apportato varie migliorie, sembra che diversi problemi permangano, in particolare su PS4 e PS5.

Tra le altre cose, potrebbe esserci spazio anche per le stranezze che continuano a emergere legate alla necessità di acquistare una console next gen a Natale nonostante queste scarseggino sul mercato, con vari casi di follia collettiva legati in particolare alla ricerca di PS5 e varie altre possibilità.

Insomma, siamo ormai a Natale e, nonostante il periodo piuttosto fermo del panorama videoludico in questi giorni, i temi non dovrebbero mancare, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

