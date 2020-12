Call of Duty Mobile: Stagione 13 Winter War, le novità in arrivo

A partire dalle 01:00 del 22 dicembre 2020, sarà disponibile la Stagione 13 Winter War di Call of Duty Mobile. Lo sparatutto di Activision si prepara a ottenere così moltissimi nuovi contenuti, tra cui nuove mappe, nuove armi, un Battle Pass ricco di contenuti e nuovi eventi.

Più precisamente, la Stagione 13 Winter War di Call of Duty Mobile introduce due nuove mappe, ovvero Russian Nuketown e Raid Holiday (MP), una nuova arma leggendaria (Meteorite Infused Peacekeeper MK2) e due nuove armi funzionali (PeaceKeeper MK2, QXR). Non mancano ovviamente nuovi personaggi a tema Black Ops Cold War e Winter War, i quali saranno però rivelati al lancio della Stagione.

La Stagione 13 Winter War di Call of Duty Mobile ci permette anche di ottenere un nuovo veicolo Battle Royale, lo Snowboard, oltre a una nuova specialità "Rifornimento". Preparatevi anche a una nuova modalità (Grind") e una nuova serie di punteggi ("sistemi EMP"). Il Battle Pass come sempre permetterà di sbloccare armi, oggetti e personaggi.

Sono poi in arrivo nuove sfide stagionali, le Rank Series 8 e il Marquee Event. Nel negozio è anche disponibile nuovo merchandise e, infine, svariati aggiornamenti dell'interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay.

