PS Store: "Sconti di gennaio" in arrivo a breve, promesse grandi offerte

Secondo alcune segnalazioni, Sony nel corso del weekend ha inviato alcune email ai propri utenti USA per segnalare l'arrivo dei nuovi sconti PS Store. Precisamente, parliamo dei classici "Sconti di gennaio" che dovrebbero essere attivi entro le prossime 24 ore: a partire dal 22 dicembre dovrebbe essere disponibili "grandi offerte" su giochi e contenuti aggiuntivi.

Di norma, in Europa, le nuove offerte vengono attivate il mercoledì e non il martedì, quindi ci aspettiamo che la data corretta per noi italiani sia il 23 dicembre. Inoltre, attualmente sono ancora disponibili gli sconti di Fine Anno che saranno infatti accessibili fino al 23 dicembre alle ore 0:59, quindi è perfettamente credibile che gli Sconti di gennaio del PS Store siano resi disponibili nel pomeriggio del 23 dicembre.

Per ora non ci sono informazioni su quali potrebbero essere gli sconti e le offerte del PS Store, se non che coinvolgeranno giochi e contenuti aggiuntivi: questo ovviamente non aiuta, visto che lo store è dedito quasi esclusivamente a queste due categorie. La speranza è che siano coinvolti anche giochi per PS5, oltre che titoli PS4.

Difficilmente le grandi esclusive saranno messe in sconto (come Demon's Souls Remake o Marvel's Spider-Man), ma ci sono anche giochi "minori" come Sackboy: Una grande avventura e The Pathless che potrebbero beneficiare della scarsità di uscite del periodo natalizio.

Non ci resta altro da fare se non attendere l'arrivo ufficiale degli Sconti di gennaio. Nel frattempo vi ricordiamo che su Epic Games Store Defense Grid è il gioco gratis PC del 20 dicembre.