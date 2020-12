Halo The Master Chief Colletion su PC ha attirato moltissimi nuovi fan

Halo The Master Chief Collection è stato un gioco di grande successo su Steam, ma il più grande merito di questa raccolta di giochi non è legato ai guadagni. Secondo quanto svelato da Bonnie Ross, capo di 343 Industries, la versione PC è stata in grado di attirare moltissimi nuovi fan e non solo giocatori già legati alla saga, desiderosi di rivivere le avventure di Master Chief.

Addirittura, si è trattato del maggior influsso di nuovi giocatori sin dai tempi di Halo 3: un risultato notevole che prova come il mercato PC sia perfetto per Halo. La speranza ovviamente è che Halo Infinite riesca a fare ancora meglio nell'autunno 2021, quando arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ricordiamo infatti che la modalità multigiocatore di Halo Infinite sarà free to play su ogni piattaforma, quindi è altamente probabile che molti nuovi giocatori si approccino alla saga e, apprezzandone il multigiocatore, decidano di approfondire scoprendo anche le modalità per giocatore singolo.

Halo The Master Chief Collection è tornata al centro dell'attenzione, recentemente, grazie al rilascio di Halo Reach che ha portato il numero di giocatori attivi contemporaneamente a ben 161.000.

Se non vedete l'ora di mettere la mani su Halo Infinite, scoprire cosa ci aspettiamo dal ritorno di Master Chief nel 2021 leggendo il nostro speciale.