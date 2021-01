Naughty Dog: il gioco fantasy di Hyoung Nam in realtà era Assassin's Creed Valhalla

Qualche giorno fa vi avevamo parlato degli artwork di Hyoung Nam, senior concept artist presso Naughty Dog. Si trattava di tre bellissimi disegni dal sapore fantasy che, anche tratti in inganno dalla didascalia che li accompagnava, hanno fatto pensare al prossimo gioco dello studio di The Last of Us e Uncharted. In realtà Hyoung Nam ha successivamente confessato che si tratta di "fan art" dedicate ad Assassin's Creed Valhalla, il gioco che ha giocando nelle ultime settimane.

Questi disegni raffiguravano una guerriera seduta sulla testa di un drago, una sorta di sciamana e una bella ragazza in abiti "civili". La raccolta si chiama "Le donne del nord" ed è "ispirata ad un nuovo gioco. Voi sapete di cosa sto parlando". Vi spieghiamo tutto qui: Naughty Dog ha un gioco fantasy in lavorazione? Un Concept Artist semina indizi.

In breve, quest'ultima frase ci ha fatto credere che si trattasse di un concept per un nuovo gioco in lavorazione presso il suo studio. In realtà il "nuovo gioco" è Assassin's Creed Valhalla, l'ultimo capitolo della serie di Ubisoft uscito a novembre. Quindi un gioco nuovo, nel senso di recente. Valhalla deve essere piaciuto molto a Hyoung Nam, tanto da spingerlo a creare dei personaggi a tema.

Quindi svelato l'arcano: Naughty Dog non ha in lavorazione nessun gioco fantasy. O perlomeno, se lo ha non è collegato ai disegni pubblicati dal suo senior concept artist. Peccato, ci verrebbe da dire.