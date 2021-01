Naughty Dog ha un gioco fantasy in lavorazione? Un Concept Artist semina indizi

Osservando delle splendide immagini pubblicate qualche tempo fa da Hyoung Nam, Senior Concept Artist di Naughty Dog, giunte ai nostri occhi solo ora, si potrebbe pensare che lo studio stia lavorando su di un gioco dalla atmosfere molto diverse rispetto a quelle alle quali siamo abituati. Sia Uncharted sia The Last of Us, infatti, seppur in maniera molto diversa, ma sono ambientati in epoca moderna. I disegni di Hyoung Nam, invece, sono chiaramente fantasy, con tanto di drago annesso.

Che sia un indizio di quello che è in lavorazione presso il premiato studio interno di Sony? Non lo sappiamo, ma è lo stesso Hyoung Nam a mettere la pulce nell'orecchio con la descrizione del suo lavoro. La serie di concept art, infatti, si chiama La Donna del Nord, un personaggio la cui "ispirazione [arriva] da un nuovo gioco. E voi sapete di cosa sto parlando..." ammicca il veterano di Naughty Dog.

Come sempre il tratto e lo stile dello studio californiano sono eccezionali, due caratteristiche in grado di donare familiarità e originalità a dei soggetti già trattati molte altre volte. Il cambio di ambientazione sembrerebbe, però, troppo inusuale per lo studio di Neil Druckmann, non fosse che qualche settimana fa anche l'ex art director di Naughty Dog John Sweeney aveva pubblicato delle immagini di un'ambientazione fantasy che potevano far pensare a dei giochi in lavorazione presso lo studio.

Nel caso vogliate vedere tutti i lavori di Hyoung Nam, Senior Concept Artist di Naughty Dog, dovrete andare a questo indirizzo.