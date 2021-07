NBA 2K21: Space Jam 2 arriva nell'ultima stagione di MyTeam

2K Sports ha condiviso i dettagli della nona e ultima stagione di MyTeam di NBA 2K21. Si tratterà di una stagione che avrà aggiunte folli, dell'altro mondo, come quelle legate a Space Jam 2, il film con LeBron James e i Looney Tunes.

2K lancerà la nuova stagione con i pacchetti Fuori dal mondo. Questi pacchetti non solo includono alcuni degli atleti passati sugli schermi cinematografici, ma anche 4 carte speciali dedicate alle star del prossimo film Space Jam: New Legends come le speciali versioni Materia oscura di Damian Lillard, Klay Thompson, Anthony Davis e ovviamente LeBron James.

Per ottenere subito un pacchetto Fuori dal mondo deluxe, bisogna completare la sfida Triplice minaccia utilizzando LeBron nella propria squadra per sconfiggere la Goon Squad. Per aggiungere una carta LeBron a capo del tuo terzetto, bisogna inserire il codice EVO-LeBRON-JAMES per ottenere il già pubblicato LeBron Evolution. Completando la sfida si otterrà una carta Opale Luz o Materia oscura garantita.

Le prime carte G.O.A.T. di NBA 2K21 stanno per arrivare! Solamente 5 carte verranno pubblicate nella collezione G.O.A.T., a partire da LeBron James e Michael Jordan. Tutte le carte G.O.A.T. presenteranno valutazioni attributo di 99 e il distintivo Hall of Fame.

Il ritorno delle carte G.O.A.T. non sminuisce la collezione Invincibile! Tutte le migliori ricompense della Stagione 9 sono di livello Invincibile. Il percorso di questa stagione verso il livello 40 inizia con Isaiah Thomas Invincibile. Il PM dei Celtics, "The King of the Fourth" è la ricompensa di livello 1 che viene offerta quando effettui l'accesso al menu Stagione all'arrivo della Stagione 9. Dal 1° giorno della Stagione 9 saranno disponibili 150.000 PE con cui potrete ottenere la ricompensa di livello 40, Dr. J. Julius Erving Invincibile.

Inoltre, potrete ottenere anche le seguenti carte ricompensa Materia oscura Invincibile:

Limited: Toni Kukoc

Unlimited: Ray Allen

Ascensione: Dennis Rodman

Triplice minaccia online: Grant Hill

Cassaforte Triplice minaccia: Jerry West

2.000 vittorie Triplice minaccia: Russell Westbrook

Inoltre, potrete acquisire Hakeem "The Dream" Olajuwon Invincibile dal Mercato ricompense, senza limiti per il numero delle riscossioni della sua carta.

C'è un'ultima carta Materia oscura Invincibile a disposizione, il giocatore chiave della stagione, Vince Carter! Potrete ottenere la carta ricompensa di Half-Man Half-Amazing guadagnando 99 stelle nel livello finale di Dominio 2K21, Il meglio di MyTEAM!

Visto che questa è l'ultima stagione di MyTEAM 2K21, 2K voleva includere la migliore partita d'addio della storia NBA nell'ultima Sfida personalizzata. Occorre giocare l'ultima partita di Kobe, eguagliando il suo incredibile addio da 60 punti per vincere una scarpa Kobe VI garantita e un distintivo Hall of Fame. Inserendo il codice MAMBA-FOREVER-2K21 per ottenere una carta Kobe garantita e qualificata per competere in questa sfida.