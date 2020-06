Need for Speed Heat tra i giochi gratis del Vault per gli abbonati a EA Access

Need for Speed Heat è entrato a far parte dei giochi gratis all'interno del Vault dedicato agli abbonati al servizio su sottoscrizione EA Access o Origin Access, come è stato annunciato nel corso dell'EA Play Live.

Era dunque questa la notizia legata a Need for Speed Heat, a quanto pare, mentre gli indizi seminati in giro poco prima della conferenza avevano fatto pensare addirittura a un possibile Need for Speed: Underground Remake che non si è invece realizzato (e che in effetti era già stato smentito).

Dunque, da oggi, coloro che possiedono un abbonamento a EA Access, potranno anche giocare liberamente a Need for Speed Heat all'interno del Vault, il più recente capitolo della lunga e celebre serie di racing game arcade targati EA.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che EA Access è il servizio di Electronic Arts che garantisce vari vantaggi, come la possibilità di accedere appunto a un catalogo di giochi gratuiti, sconti esclusivi e la possibilità di provare giochi con lunghe trial prima della loro uscita, al prezzo di 3,99 euro al mese.

Need for Speed Heat rappresenta un buon ritorno in pista per la serie EA, che consente di gareggiare di giorno o in notturna all'interno dell'affascinante cornice di Palm City in gare di vario tipo o in scontri clandestini con tanto di inseguimenti con la Polizia. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Need for Speed Heat da parte di Tommaso Pugliese.