Need for Speed: Hot Pursuit Remastered confermato da un leak, domani l'annuncio

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è stato confermato da un leak: la cover del gioco e alcune immagini sono spuntate in rete, mentre un conto alla rovescia sul sito ufficiale indica che l'annuncio avverrà domani alle 17.00, ora italiana.

Dopo i misteriosi teaser condivisi a EA, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sembra dunque reale, e sebbene la copertina faccia riferimento alla versioni PS4 e Nintendo Switch pare che il titolo approderà anche sulle altre piattaforme, next-gen incluse.

Pubblicato originariamente nel 2010, Hot Pursuit si pone senza dubbio come uno degli episodi più amati della serie Electronic Arts, tanto che all'epoca è stato in grado di rilanciare alla grande il franchise ottenendo ottimi voti dalla stampa internazionale.

La remaster vanterà sicuramente una grafica ad alta risoluzione e frame rate più stabili, ma anche l'inclusione nel pacchetto di tutti i DLC rilasciati nel corso del tempo.