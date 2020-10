Elden Ring, Amazon rivela la data di uscita? L'attesa potrebbe essere lunga

La data di uscita di Elden Ring è stata rivelata da Amazon DE, stando a uno screenshot che circola da alcune ore sui social e che riporta come giorno di lancio del gioco il 15 agosto del 2022.

(Leaked) Elden Ring - Release Date. Monday August 15th 2022 from Amazon Germany 👀 #GrainOfSalt🧂 pic.twitter.com/kWSwtIAR9i — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) October 3, 2020

Sappiamo che Elden Ring è il gioco più ambizioso di sempre per From Software e già questo basterebbe a giustificare in qualche modo un'attesa così lunga, ma molti speravano di poter mettere le mani sul titolo nel corso del prossimo anno.

C'è da dire, tuttavia, che dopo il trailer di annuncio di Elden Ring all'E3 2019 il gioco è letteralmente scomparso dai radar e non sono stati mostrati ulteriori materiali.

Esiste dunque la concreta possibilità che il progetto si trovi ancora nelle fasi intermedie dello sviluppo e che l'emergenza sanitaria internazionale abbia ulteriormente rallentato i lavori, spingendo From Software a pianificare un lancio a metà 2022.

Vedremo se il team di sviluppo o il publisher, Bandai Namco, interverranno per smentire questo rumor.