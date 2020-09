Elden Ring è il gioco più ambizioso di sempre per From Software, nuovi dettagli

Elden Ring è il gioco più ambizioso di sempre per From Software: lo ha dichiarato in un'intervista Hidetaka Miyazaki, fornendo alcuni nuovi dettagli sul progetto nonostante il tema principale fosse Sekiro: Shadows Die Twice.

Dall'annuncio del titolo il team giapponese ha mantenuto un costante silenzio radio, tanto che i fan sono rimasti delusi dalla mancanza di notizie all'Xbox Games Showcase ma nutrono la speranza di vedere finalmente il gioco ai Game Awards 2020, la cui data è stata appena annunciata da Geoff Keighley.

Alcune parti dell'intervista sono state tradotte in inglese, anche se non si capisce bene chi parli e quando. Proviamo dunque a proporvele in italiano.

"In questo momento stiamo lavorando a un gioco intitolato Elden Ring, che è il progetto più ampio e profondo che abbiamo mai realizzato", ha detto Miyazaki. "Storia o mitologia? L'obiettivo è provare a far sì che il gioco incorpori entrambi questi elementi."

"Elden Ring può contare sul contributo dell'autore di Game of Thrones e vanta una struttura in stile open world, con ampie aree che potremo esplorare in sella a un cavallo. Ciò dà l'idea di un vero e proprio mondo, no?", gli ha chiesto l'intervistatore.

"Sì, è un elemento che personalmente mi piace molto e credo che il gioco racconti una storia fantasy drammatica e dolorosa, in cui vengono affrontati temi come il razzismo, la politica, la cittadinanza e altro ancora."

"Le azioni dei personaggi ti fanno davvero pensare che siano reali, e quando hai a disposizione elementi storici e mitologici visti da una prospettiva umana puoi tirarci fuori davvero qualcosa di straordinario. Non posso dire molto, ma sono davvero entusiasta."