Elden Ring non sarà alla Gamescom, verrà mostrato forse ai Game Awards?

Elden Ring continua a non mostrarsi in alcuna occasione ufficiale e a quanto pare anche la Gamescom 2020 non ospiterà il nuovo gioco FromSoftware, con la possibilità che questo possa essere mostrato invece ai Game Awards di dicembre 2020, sempre che l'evento in questione si tenga.

Si tratta solo di voci di corridoio, perché continua a non esserci assolutamente alcuna informazione ufficiale su Elden Ring, ma al momento è quello che abbiamo sul gioco, nel misterioso silenzio che continua a circondare quello che dovrebbe essere il successore della tradizione dei soulslike.

In mezzo ci ritroviamo ovviamente il solito Jeff Grubb, che questa estate sta veramente sguazzando nei rumor: interrogato sulla possibilità che Elden Ring possa essere presente alla Gamescom 2020, il giornalista di Venture Beat ha riferito di trovare più probabile la presenza di Bakugan, sostanzialmente riprendendo una battuta che aveva già fatto prima dell'Xbox Game Showcase, quando aveva detto che si sarebbe aspettato più di vedere quest'ultimi gioco piuttosto che Elden Ring in tale occasione.

Tuttavia, Grubb ha approfondito ulteriormente la questione e in video di GamesBeat ha affermato che il gioco FromSoftware non si farà vedere probabilmente per tutto l'anno, forse con l'eccezione dei Game Awards.

Tenendosi solitamente verso la metà di dicembre, i Game Awards sono in pratica l'ultimo evento videoludico dell'anno e dunque, se si deve scegliere tra le possibili occasioni del 2020, il candidato più probabile ad ospitare una presentazione di Elden Ring secondo varie fonti, con il gioco che salterebbe dunque anche il Tokyo Game Show 2020 a settembre.

Tutto questo silenzio su Elden Ring continua ad essere strano: dopo un primo teaser trailer in computer grafica non c'è stato più alcun aggiornamento sul gioco FromSoftware e la cosa comincia a far sospettare di qualche problema emerso in fase di sviluppo. D'altra parte, in precedenza anche il giornalista Imran Khan aveva riferito che Elden Ring potrebbe non mostrarsi nel 2020.