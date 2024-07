Nel video di gameplay di Nobody Wants to Die c'è Blade Runner ma anche Altered Carbon

Nel nuovo video di gameplay di Nobody Wants to Die ci sono chiari riferimenti a Blade Runner e Altered Carbon, a dimostrazione di come l'avventura in stile cyberpunk di Critical Hit Games punti a coinvolgerci in una vicenda dalle atmosfere suggestive e accattivanti.

Il filmato, commentato dagli sviluppatori, vede dapprima il protagonista fermo nella sua auto mentre ha una sorta di allucinazione, per poi aprire la portiera a lasciarci capire che il veicolo si trova in realtà sospeso nel vuoto fra i palazzi di una New York futuristica e decadente al tempo stesso.

Nella scena successiva raggiungiamo il luogo di un omicidio che si rivela ben presto gravissimo, avendo come vittima probabilmente la persona più importante della città. In un mondo in cui la morte è stata sconfitta grazie al trasferimento delle coscienze in nuovi corpi, l'evento crea grande scalpore.