Slitherine collaborerà con un team italiano per i futuri DLC di Panzer Corps 2

Nel tempo si è espanso con diversi DLC , come Axis Operations Spanish Civil War, che ha aggiunto la Guerra Civile Spagnola agli scenari, e Axis Operations 1946, che ipotizza un risultato differente per il conflitto mettendo in scena l'invasione degli Stati Uniti da parte delle truppe dell'Asse.

Panzer Corps è una serie di strategici hardcore che vanta milioni di copie vendute. L'annuncio arriva in occasione del suo tredicesimo compleanno . Il primo capitolo fu infatti pubblicato il 10 luglio 2011, come successore spirituale di Panzer General di SSI, risalente al 1994.

La serie Panzer Corps sta per parlare un po' di italiano , visto l'annuncio dell'editore Slitherine della collaborazione con il team nostrano Volcanite Games per la realizzazione dei futuri DLC di Panzer Corps 2 .

Un DLC italiano

Come detto, nel futuro della serie c'è anche un po' d'Italia: uno dei prossimi DLC di Panzer Corps 2, in uscita nel 2025, sarà infatti sviluppato da Volcanite Games, un team di quattro persone (Mattia Pastorino, Alessio Gallo, Davide di Lorenzo e Alessia Gumina) con sede a Torino, nato tra i banchi dell'Event Horizon del capoluogo piemontese, che già ha mostrato un grande amore per gli strategici con il suo titolo di esordio, Gambit Shifter, che possiamo definire una versione davvero creativa degli scacchi. Sarà presentato stasera alle 17:30 sul canale Twitch di Slitherine.

Marco Alessandro Minoli, Director of Publishing di Slitherine e manager della sede italiana ha commentato: "Siamo davvero entusiasti di inaugurare questa collaborazione con Volcanite Games, scelta che conferma la volontà di Slitherine di sostenere concretamente la scena dello sviluppo italiana. Come si è visto la scorsa settimana a First Playable, l'evento business per il settore dei videogiochi organizzato IIDEA, di cui Slitherine è stato partner, gli sviluppatori italiani sono un fondamentale bacino di talento e imprenditorialità che vogliamo stimolare nella crescita presente e futura".

Mattia Pastorino, Game Designer e co-founder di Volcanite Games "Nel nostro team, siamo tutti davvero entusiasti della collaborazione con Slitherine e di contribuire a creare contenuti per un franchise così importante come quello di Panzer Corps 2 nel panorama degli strategici per PC."

Insomma, a questo punto non vediamo l'ora di sapere di cosa tratterà questo DLC. Per adesso non ci sono dettagli in merito, ma non mancheremo di riportarveli quando ne sapremo di più.