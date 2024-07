Double Dragon Revive si mostra con trailer, immagini e dettagli: ecco come sarà il remake

Nel video è possibile vedere il design dei fratelli Billy e Jimmy Lee , ma anche le spettacolari mosse che i due combattenti sono in grado di eseguire per sconfiggere i membri delle gang che si troveranno ad affrontare durante la campagna.

In arrivo nel corso del 2025 su PC, PlayStation e Xbox, come già rivelato, Double Dragon Revive punterà a rivisitare la formula tradizionale dei picchiaduro a scorrimento, anche grazie al supporto di una grafica poligonale che dona ai personaggi e agli scenari un aspetto completamente inedto .

Un Double Dragon tutto nuovo

Questo remake di Double Dragon promette insomma un'esperienza immediata e divertente, e anche se per il momento non viene citata una modalità cooperativa immaginiamo si tratti di una feature che non potrà mancare in un prodotto del genere.

Certo, Yuke's non si cimenta con questo genere dai tempi dell'indimenticato Berserk per Dreamcast, dunque magari se a prendere le redini del progetto fosse stata direttamente Arc System Works saremmo stati un po' più tranquilli.

Il team di Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ si occuperà comunque di supervisionare i lavori, assicurandosi che questo rifacimento corrisponda a determinati standard e soprattutto che riesca a ricreare la formula che alla fine degli anni '80 ha conquistato così tanti appassionati nelle sale giochi di tutto il mondo.