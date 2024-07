Oltre al periodo di uscita, alle piattaforme di riferimento e a questi pochi dettagli, tuttavia, non ci sono ulteriori informazioni e anche il nome stesso del gioco per il momento è avvolto nell'ombra: si chiamerà semplicemente Double Dragon?

Grazie alla grande esperienza di Arc System Works, inoltre, personaggi come Jimmy Lee, Billy Lee, Roper, Abobo e altri appariranno sullo schermo con un design stiloso in 3D sulla falsariga delle altre produzioni del team nipponico.

Stando alle dichiarazioni fornite dallo studio, il nuovo gioco riprenderà le meccaniche e le atmosfere dei classici picchiaduro a scorrimento , contando però su di un sistema di controllo aggiornato e su opzioni per la regolazione del grado di difficoltà di stampo moderno.

Double Dragon tornerà nel 2025 con un remake in 3D da Arc System Works : lo ha annunciato lo studio giapponese sulle pagine dell'ultimo numero della rivista Famitsu, rivelando che il gioco approderà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Un rilancio importante

Come forse ricorderete, nel 2015 Arc System Works ha acquisito i diritti di Double Dragon e da allora ha cominciato a mettere in cantiere una serie di progetti votati al rilancio della storica proprietà intellettuale creata da Technos Japan.

L'artwork del recente Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Fra questi ci sono diverse collection che ripropongono gli episodi classici con una risoluzione adattata e nuove opzioni, ad esempio per la modalità cooperativa, nonché la reinterpretazione di cui abbiamo parlato qualche tempo fa nella recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Di certo l'esperienza di Arc System Works e le sue ben note capacità apriranno le porte a un ritorno in grande stile per i fratelli Jimmy e Billy.