NEO: The World Ends with You diversi video di gameplay sono comparsi in rete

Con la scadenza degli embarghi di NEO: The World Ends with You, sono comparsi in rete anche diversi video di gameplay che mostrano l'atteso gioco di Square Enix in azione.

Anche noi abbiamo partecipato agli eventi di preview, dai quali abbiamo ricavato un corposo provato di NEO: The World Ends with You. Dato che questa volta ci siamo limitati al testo, abbiamo deciso di proporvi alcuni video pubblicati da altri colleghi su YouTube, in modo che possiate avere la possibilità di vedere il gioco in azione.

Nell'anteprima diciamo che "se i sistemi e le meccaniche di NEO The World Ends With You appaiono abbastanza chiari, ancora più determinante rispetto al primo episodio sarà la qualità della scrittura e dei personaggi, con una storia che promette essere piena zeppa di colpi di scena, ma che ovviamente non può contare sull'effetto novità del gioco per Nintendo DS. Nelle prime due ore viene introdotta solo una parte di quello che sarà un cast ampio e vario, con vecchie conoscenze come l'insolito Minamimoto e nuovi volti altrettanto fuori di testa."

Ecco, dunque, qualche video: