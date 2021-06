Ratchet & Clank: l'evoluzione del franchise in video, dagli esordi fino a Rift Apart per PS5

A pochi giorni dall'uscita del nuovo capitolo per PlayStation 5, Sony ha pubblicato un simpatico video dedicato a Ratchet & Clank nel quale è possibile vedere l'evoluzione della serie: dagli esordi del 2002 su PlayStation 2, fino ad arrivare a Ratchet & Clank: Rift Apart, l'atteso nuovo episodio della serie per PS5.

In poco meno di 45 secondi Sony e Insomniac Games ci fanno vedere come il gioco si sia evoluto in questi anni. Si tratta di un viaggio nel tempo molto interessante e anche piuttosto furbo, perché mette ancora di più in evidenza il notevole salto generazionale che potremo sperimentare in Ratchet & Clank: Rift Apart.

Dagli esordi del 2002 su PS2 fino ad oggi, infatti, molte caratteristiche del gameplay sono rimaste immutate. Quella che è cambiata è la fluidità delle manovre, oltre che la qualità globale della grafica della serie. Due elementi che rendono il prossimo Ratchet & Clank: Rift Apart il primo vero gioco di nuova generazione per PlayStation 5 e forse non solo.

Nel caso in cui stiate aspettando spasmodicamente il gioco, vi farà piacere che pre-download su PS5 è disponibile da ora.