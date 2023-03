Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno ora è disponibile su Xbox e Game Pass

Da oggi Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno è disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One nella versione completa Prince's Edition che include le espansioni pubblicate dopo il lancio. Inoltre ora è disponibile anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno è un gioco di ruolo di stampo giapponese realizzato da Level-5 in cui i giocatori seguiranno la storia di Evan Pettwhisker Tildrum, un bambino che ha perduto il suo trono nel Regno di Ding Dong Dell e che parte nella missione di creare un nuovo regno, tentando di unire il suo mondo sotto le insegne della felicità e della libertà, grazie anche all'aiuto degli amici che si farà lungo la strada.

La Prince Edition include le due espansioni maggiori "The Tale of a Timeless Tome" e "The Lair of the Lost Lord" che aggiungono ulteriori ore di gioco e il pacchetto "Equipaggiamento principesco" con vari strumenti del mestiere.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno. Vi ricordiamo inoltre che nelle ultime settimane il catalogo del Game Pass ha dato il benvenuto anche a Valheim e Civilization VI.