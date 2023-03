Crash Team Rumble: data di uscita ufficiale e Closed Beta per PlayStation e Xbox annunciate

Activision e Toys For Bob hanno annunciato che il gioco multigiocatore 4 vs 4 Crash Team Rumble arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il 20 giugno 2023. Facendo il preordine si ottiene anche l'accesso alla Closed Beta che avrà luogo dal 20 al 24 aprile 2023.

La fase di prova di aprile di Crash Team Rumble includerà cinque personaggi (Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex e Dingodile) e tre diverse arene, che hanno dimensioni, layout, sfide e stazioni di reliquie che sbloccano poteri unici per i propri personaggi.

"Siamo molto contenti che i fan possano toccare con mano Crash Team Rumble durante la Closed Beta di aprile", ha dichiarato Paul Yan, Co-Studio Head di Toys For Bob. "Apprezziamo molto il feedback della community e useremo questi input per perfezionare il gioco e ottenere un'esperienza di gioco straordinaria il giorno del lancio. Ci vediamo nella Closed Beta!".

Ricordiamo che Crash Team Rumble è un gioco multigiocatore 4 vs 4 nel quale si deve ricoprire uno tra personaggi: Blocker, Booster o Scoorer. Le squadre devono sfruttare in modo strategico i vari ruoli e i propri personaggi per raccogliere più frutti Wumpa possibili. Le reliquie danno poteri aggiuntivi che aumentano la profondità strategica del gioco. Il gioco è cross-play tra PlayStation e Xbox.

Crash Team Rumble sarà disponibile in versione Standard con gioco completo, contenuti aggiuntivi stagionali post-lancio e modalità a tempo limitato e il Season 1 Premium Battle Pass. La Deluxe Edition contiene tutti i contenuti della Standard Edition, più 25 livelli di Battle Pass sbloccati istantaneamente durante la Stagione 1, il Battle Pass Premium della Stagione 2 e il "Proto Pack" digitale, che include una serie di opzioni di personalizzazione per ogni eroe e villain al lancio e altri oggetti.

Ecco infine il nostro provato di Crash Team Rumble.