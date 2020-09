Nintendo ha bloccato un gioco porno con la principessa Peach in sviluppo da otto anni

Peach's Untold Tale, gioco porno con protagonista la principessa Peach, è stato bloccato da Nintendo per violazione di copyright. Più precisamente dai suoi avvocati, che hanno colpito l'autore con un DMCA. La parte interessante però non è questa, ma il fatto che la prima versione del gioco risalisse a ben otto anni fa e che fino a oggi lo sviluppo era continuato indisturbato.

Ivan Aedler pubblicò la prima versione di Peach's Untold Tale nel 2012. Il gioco non ha mai nascosto la sua natura pornografica e in poco tempo ha raccolto milioni di visualizzazioni sui siti per adulti. L'ira di Nintendo è arrivata però un pochino in ritardo, ossia solo negli scorsi giorni.

Andando sulla pagina Github del gioco, infatti, si può leggere la nota riguardante la rimozione per violazione del copyright. Secondo il DMCA di Nintendo, Peach's Untold Tale non ricade sotto la tutela garantita alle parodie (utilizzo equo), mentre Aedler afferma esattamente il contrario. Comunque sia per ora Nintendo ha avuto la meglio e difficilmente un singolo si metterà contro una multinazionale in tribunale. D'altro canto Aedler stava guadagnando da una proprietà intellettuale non sua, visto che aveva lanciato un Patreon legato allo sviluppo del gioco.

Peach's Untold Tale aveva come protagonista la principessa Peach che poteva fare sesso con i personaggi del mondo di Super Mario, compresi i Goomba.