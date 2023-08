Nintendo Live 2024 Tokyo annunciato: ecco le date e i contenuti dell'evento

Tramite il sito , possiamo vedere che ci sarà il World Championship 2024 di Splatoon 3 e Mario Kart Deluxe 8. Potremo anche ascoltare musiche di The Legend of Zelda e Splatoon, oltre a partecipare a tornei di Splatoon 3 e Super Smash Bros. Ultimate.

Secondo la traduzione automatica, durante l'evento potremo seguire un torneo esport, ascoltare musica dal vivo e varie "gare di gioco". Per entrare sarà necessario richiedere l'accesso e il numero sarà limitato. Più dettagli a riguardo saranno svelati più avanti.

Nintendo ha annunciato un nuovo evento, il Nintendo Live 2024 Tokyo che andrà in onda il 20-21 gennaio 2024 . L'annuncio è avvenuto tramite un tweet giapponese che potete vedere qui sotto.

Possiamo aspettarci grandi annunci al Nintendo Live 2024 Tokyo?

Il primo pensiero di molti correrà ovviamente alla possibilità che in tale occasione Nintendo decida di annunciare qualcosa di nuovo, magari la tanto vociferata nuova console. Crediamo però che sia meglio tenere a bada le aspettative in quanto durante le passate iterazioni dell'evento non ci sono stati annunci o altre novità.

Il Nintendo Live è un evento per i fan dal vivo e pensato per i giocatori giapponesi. Il più recente Nintendo Live è quello del 2022, che aveva seguito quello del 2019, l'ultimo prima del COVID.