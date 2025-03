Nintendo Switch è la piattaforma più amata in Giappone ma il PC cresce ed è vicinissimo a PS5, in un sondaggio

I dati sono relativi in particolare alla preferenza accordata alle singole piattaforme e si riferiscono all'anno 2024, e in generale confermano sia il dominio di Nintendo Switch in patria che l'avanzare del PC come piattaforma da gioco sempre più diffusa.

C'è da dire che il campione preso in esame non è propriamente vasto, trattandosi di 1000 giocatori maschi e femmine di diversa età, ma il sondaggio ha avuto notevole risonanza e rappresenta una sorta di tradizione locale, per cui viene tenuto in considerazione come indicativo delle tendenze del mercato giapponese.

La compagnia nipponica HIKE ha recentemente condotto un sondaggio sulle preferenze e le abitudini dei giocatori in Giappone nel 2024 dal quale è emerso, senza troppa sorpresa, che Nintendo Switch risulta la piattaforma più amata , ma ha messo in luce anche una notevole crescita del PC, che ora è vicinissimo a PS5 .

Il PC cresce ai danni di PlayStation

Da notare che i risultati del sondaggio sono suddivisi in base alle abitudini delle persone intervistate: nel grafico visibile qui sotto la colonna segnata in verde rappresenta la percentuale di preferenza per la piattaforma da parte dei giocatori "light" (il 54% degli intervistati), che spendono 70 dollari o meno all'anno in videogiochi, la colonna segnata in grigio sono i giocatori "medi" (36% degli intervistati) che spendono da 70 a 330 dollari all'anno in videogiochi e la colonna segnata in nero sono gli "utenti core" (10% degli intervistati) che spendono oltre 330$ all'anno in videogiochi.

I risultati del sondaggio di HIKE

Le tre categorie differiscono su alcuni aspetti ma tendenzialmente si nota un trend comune per quanto riguarda le preferenze per l'hardware.

Nintendo Switch risulta la piattaforma preferita in ogni caso, con PlayStation a seguire ma suddivisa in PS4 al secondo posto per i giocatori "light" e "medi" e PS5 al secondo posto delle preferenze per i "core". Tuttavia, il PC è praticamente a pari merito al secondo posto per quanto riguarda gli utenti medi e distaccato di un solo punto percentuale da PS5 per quanto riguarda i giocatori "core".

Come possiamo vedere dal confronto con i risultati dello stesso sondaggio nel 2023 e 2022, è chiaro come PC abbia guadagnato in breve diverse quote di mercato in Giappone, strappandole proprio a PlayStation, che ha perso quei punti guadagnati dalla piattaforma su base Windows.

In effetti, anche lo scorso ottobre avevamo riportato di uno studio che dimostrava come il mercato del gaming su PC è quadruplicato negli ultimi 4 anni e la cosa sembra dimostrata anche dal fatto che Monster Hunter Wilds è molto giocato su PC.