John Cena pubblica una immagine di GTA 6 e nessuno sa perché

GTA 6 è uno dei giochi più attesi dell'anno, se non semplicemente il più atteso in assoluto. I fan non vedono l'ora di scoprirne di più e sono sempre in cerca di nuovi dettagli, arrivando anche a creare teorie un po' folli che si rivelano continuamente sbagliate. Ora però c'è qualcosa che sta facendo grattare il capo ai giocatori: il noto John Cena ha condiviso una immagine del videogioco di Rockstar Games.

Il post di Instagram di Cena su GTA 6

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, che condividiamo in questo formato nel caso nel quale l'attore e sportivo decida di rimuoverla dalla propria pagina, ha pubblicato la locandina già nota di GTA 6, che mostra i protagonisti seduti su una auto in un viale alberato, il logo del gioco e l'anno di uscita (che è ancora 2025, indipendentemente dal fatto che alcuni rumor puntino il dito verso il 2026).

La pagina di Instagram di Cena

Inoltre, il post non ha alcun tipo di didascalia o tag. È solo l'immagine e nulla più. Cosa può significare? Che Cena sia un grande fan di GTA 6 e che non veda l'ora che esca? Che l'attore è stato scritturato per interpretare un qualche personaggio all'interno del videogioco di Take-Two e Rockstar Games? Ha sbagliato a caricare l'immagine e circa 24 ore dopo ancora non se ne è accorto?

Il problema è che sono tutte speculazioni, in ogni caso. Certamente è curioso che una figura famosa come Cena abbia pubblicato questa immagine. Va detto che Cena è apparso in PGA Tour 2K23 e Take-Two per anni ha pubblicato i giochi di WWE. L'attore ha quindi un "legame" con l'editore videoludico. Voi che ne dite?

Infine, veramente GTA 6 esce su PC a inizio 2026? Corsair spiega meglio cosa intendeva dire il CEO.