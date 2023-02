Nintendo Switch e i suoi giochi non aumenteranno di prezzo, a meno di imprevisti

Nintendo Switch e i suoi giochi non subiranno un aumento di prezzo, salvo imprevisti. Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, lo ha ribadito durante l'ultimo resoconto finanziario della compagnia, legato alla chiusura del Q3 dell'anno fiscale 2023.

Gli imprevisti potrebbero essere un cambiamento delle condizioni di mercato tali da richiedere interventi drastici. Certo, sarebbe paradossale vedere crescere il prezzo di una console sul mercato da anni e dotata di una tecnologia ormai davvero vetusta, ma non è il caso di porre limiti alla provvidenza.

Furukawa non ha invece risposto a domande sulla possibile erede di Nintendo Switch, che ormai ha sei anni sulle spalle e si sta avviando verso la fine del suo ciclo di vita.

Insomma, Nintendo ha di fatto confermato la sua strategia, ossia quella di non seguire Sony e Microsoft sulla strada degli aumenti. Del resto, come già detto, sarebbe paradossale vedere crescere il prezzo di una console in giro da così tanti anni, che comunque continua a vendere molto bene, tanto da aver superato Game Boy e PS4 come numeri complessivi.