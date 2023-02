Tekken 8, una closed trial riservata ai partecipanti all'EVO Japan

Gli utenti che parteciperanno all'EVO Japan nella competizione riservata a Tekken 7 potranno provare un'esclusiva closed trial di Tekken 8: lo ha annunciato lo storico producer della serie Bandai Namco, Katsuhiro Harada.

A poche ore dalle nuove informazioni su Tekken 8 provenienti dal Tekken World Tour, Harada ha senz'altro dato un ottimo motivo agli appassionati della saga di visitare il Giappone durante l'evento, spiegando che quella che verrà messa a disposizione sarà a tutti gli effetti una versione alpha del gioco.

Il producer giapponese ha detto che le ragioni che hanno spinto il team di sviluppo a optare per una soluzione di questo tipo risiedono nella possibilità di avere a disposizione un ambiente ideale in termini di precisione e reattività.

Tuttavia Harada non ha ovviamente escluso l'arrivo di tradizionali test online per Tekken 8: semplicemente se ne parlerà nel momento in cui il progetto raggiungerà la fase beta della produzione, dunque fra qualche tempo.

Sempre nell'ambito dell'attuale tour internazionale, Bandai Namco ha annunciato con due video il ritorno di Nina Williams e l'introduzione di nuove meccaniche di gameplay.