Nintendo Switch Sports: il gioco Switch è in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports è perfetto per giocare da soli e con gli amici a vari sport come tennis, bowling, badminton, volley e calcio. Si può giocare in single player, con gli amici in locale oppure anche online con tanti avversari. I personaggi possono essere personalizzati con tanti abiti ed elementi estetici unici.

La confezione include anche il Leg Strap per agganciare il controller alla gamba e giocare a calcio usando il proprio corpo. Si tratta di un'esclusiva Nintendo Switch. Alcune funzioni non sono disponibili su Nintendo Switch Lite.