No More Heroes si prepara al 20° anniversario: Suda51 promette che "Travis Touchdown tornerà sicuramente"

A quasi due decenni dal debutto della folle avventura di Travis Touchdown sulla scena videoludica, il franchise di No More Heroes si prepara a spegnere venti candeline. A confermare che i festeggiamenti sono già in cantiere è stato lo stesso Goichi Suda (noto con lo pseudonimo di Suda51), fondatore e CEO di Grasshopper Manufacture, intervenuto ai microfoni della rivista giapponese Famitsu. Nel corso dell'intervista è stato ricordato al game director come la serie sia ormai prossima al traguardo del ventennale, avendo fatto il proprio esordio su Nintendo Wii il 6 dicembre 2007 in Giappone (per poi sbarcare in Occidente nei primi mesi del 2008). Interrogato sull'eventuale presenza di piani commemorativi, Suda ha confermato che lo studio è già al lavoro a stretto contatto con l'editore storico della serie, Marvelous Entertainment: "Marvelous ne è perfettamente consapevole, quindi vogliamo assolutamente fare qualcosa insieme per celebrare il ventesimo anniversario. Abbiamo intenzione di proporre qualcosa di speciale, quindi continuate a seguirci con entusiasmo. Travis Touchdown tornerà sicuramente!"

Sequel, remake o progetti multimediali: cosa bolle in pentola? Suda non è sceso nei dettagli specifici sul tipo di operazione in arrivo, lasciando aperto il campo a qualsiasi scenario: dall'annuncio di un inedito sequel a una rimasterizzazione o un remake dei capitoli classici, fino a possibili iniziative esterne all'ambito strettamente videoludico. La promessa del ritorno di Travis smentisce parzialmente, o quantomeno reinterpreta, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso autore nel 2022 prima dell'uscita di No More Heroes 3, occasione in cui aveva definito quell'avventura come "l'ultima battaglia di Travis", aggiungendo però una porta socchiusa per il futuro: "Nessuno può dire cosa accadrà da qui a dieci anni, e non posso saperlo nemmeno io. Se ci sarà una forte richiesta da parte della community, Travis potrebbe tornare. Proprio come Tom Cruise è tornato nei panni di Maverick." Fino a oggi la saga ha visto la pubblicazione di tre capitoli principali e di uno spin-off, Travis Strikes Again: No More Heroes, tutti approdati originariamente sulle piattaforme Nintendo per poi raggiungere successivamente le altre console e il PC.