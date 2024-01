No More Heroes 3, perché Travis indossa un collare ortopedico? Suda51 risponde

Considerando la follia che imperversa nell'immaginario di No More Heroes 3, nessuno si era chiesto come mai Travis Touchdown indossasse un collare ortopedico all'inizio della campagna, subito prima di trasformarsi nel sicario professionista che ben conosciamo.

Ebbene, Suda51 ha finalmente risposto alla domanda che in pratica nessuno gli aveva posto finora: "Negli anni che separano Travis Strikes Again: No More Heroes e No More Heroes 3, Travis è stato aggredito da Kimmy Howell", ha spiegato l'autore ai microfoni di Destructoid.

"Sapete che lei lo perseguitava in No More Heroes 2: Desperate Struggle e diceva che sarebbe tornata a ucciderlo dopo essere diventata più forte. Ebbene, a un certo punto tra i due giochi, Kimmy lo ha colpito con un attacco a sorpresa, ma lui ne è uscito vivo e si stava curando al motel No More Heroes."