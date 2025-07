Notebook HP OMEN 16 pollici con RTX 5070 in offerta su Amazon per il Prime Day

Durante il Prime Day potete portarvi a casa una vera bestia da gaming : il notebook HP OMEN 16-AP0006SL, equipaggiato con Ryzen 9 8940HX, 32 GB di RAM DDR5, SSD da 1 TB e GeForce RTX 5070. Il tutto a 1.499,99€ invece di 1.699,99€. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con consegna veloce e resi gratuiti inclusi per i clienti Prime.

Potenza pura per giocare al massimo

Questo HP OMEN monta un AMD Ryzen 9 8940HX, processore di fascia altissima che offre prestazioni eccellenti non solo in gaming, ma anche in editing e creazione di contenuti. A supportarlo ci sono 32 GB di RAM DDR5, una dotazione che garantisce fluidità anche nelle sessioni più impegnative, e un SSD da 1 TB PCIe Gen4, perfetto per tempi di caricamento ultra rapidi.

Il cuore grafico è una NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8 GB, una delle GPU laptop più avanzate, in grado di gestire giochi tripla A con ray tracing e DLSS senza compromessi. Una combinazione pensata per chi vuole prestazioni senza limiti.