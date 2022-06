NVIDIA: disponibili i nuovi driver RTX per Resident Evil 2, 3 e 7, ma non solo

NVIDIA ha rilasciato oggi i nuovi driver per attivare le funzionalità RTX e dunque il supporto per il ray tracing in Resident Evil 2, 3 e 7, ma non solo: rientrano nella lista dei giochi ora compatibili anche Jurassic World Evolution 2 e Icarus.

Come già riportato, Capcom ha aggiornato i requisiti di sistema di Resident Evil 2, 3 e 7 per PC in vista dell'upgrade, arrivato nelle scorse ore. I tre capitoli della saga Capcom possono dunque vantare un impatto visivo ancora maggiore.

"Oggi NVIDIA rilascia un nuovo driver GeForce Game Ready, che offre prestazioni ottimizzate in Fall Guys: Free for All, il cui lancio sarà il 21 giugno", si legge nel comunicato stampa. "Il nuovo driver supporta anche gli aggiornamenti del ray-tracing per Jurassic World Evolution 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7. Inoltre, è presente il supporto per NVIDIA Reflex in ICARUS."

I driver Game Ready includono ottimizzazioni, miglioramenti e molto altro per supportare le ultime uscite e i più recenti aggiornamenti dei giochi. Questo mese, cinque titoli aggiungono nuove ed entusiasmanti funzionalità #RTXON, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco migliore con le schede grafiche GeForce RTX, i desktop e i laptop.

Jurassic World Evolution 2 aggiunge gli effetti ray-tracing

Il simulatore di parchi di dinosauri di Frontier, acclamato dalla critica, è uscito alla fine dello scorso anno con il supporto di NVIDIA DLSS. Il 14 giugno è stato lanciato un nuovo aggiornamento del gioco insieme a Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion, che introduce gli effetti di occlusione ambientale in ray-tracing (RTAO), rendendo i dinosauri e i parchi di dinosauri ancora più belli.

ICARUS aggiunge NVIDIA Reflex

Il gioco di sopravvivenza PvE cooperativo a 8 giocatori di RocketWerkz introdurrà questo mese il supporto per NVIDIA Reflex, rendendo il gameplay più reattivo grazie alla riduzione della latenza di sistema end-to-end. Per saperne di più, cliccate qui.

Resident Evil 2, 3 e 7 aggiungono effetti ray-tracing

Capcom è tornata alle tanto amate versioni per PC di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard per aggiungere l'illuminazione in ray-tracing (RTGI) e i riflessi in ray-tracing in una serie di aggiornamenti gratuiti che rendono ogni gioco più coinvolgente e realistico.