NVIDIA mostra immagini e video sui nuovi traguardi grafici delle IA neurali e non solo

NVIDIA, in attesa della conferenza SIGGRAPH dedicata alla computer grafica che avrà luogo a Los Angeles dal 6 al 10 agosto, ha condiviso delle ricerche legate alle ultime tecnologie grafiche in ambito IA e non solo.

I documenti condivisi includono "modelli di intelligenza artificiale generativa che trasformano il testo in immagini personalizzate; strumenti di rendering inverso che trasformano le immagini fisse in oggetti 3D; modelli di fisica neurale che utilizzano l'intelligenza artificiale per simulare elementi 3D complessi con un realismo sbalorditivo; e modelli di rendering neurale che sbloccano nuove capacità di generare dettagli visivi in tempo reale, alimentati dall'intelligenza artificiale."

Possiamo ad esempio vedere l'IA che crea immagini a partire da testi (non certo una novità di NVIDIA, ovviamente). Qui sotto potete vedere degli esempi di quanto realizzato usando come soggetti un orsacchiotto e una teiera. La tecnologia di NVIDIA promette inoltre che questo tipo di generazioni richiederanno pochi secondi invece che interi minuti.

Le immagini generate dall'IA

Molto interessante è anche il video che mostra la simulazione dei capelli di un personaggio, perfetto per un videogioco. Come spiegato, "gli esseri umani hanno in media 100.000 capelli sulla testa, ognuno dei quali reagisce dinamicamente al movimento dell'individuo e all'ambiente circostante. Tradizionalmente, i creatori hanno utilizzato formule fisiche per calcolare il movimento dei capelli, semplificando o approssimando il loro movimento in base alle risorse disponibili. È per questo che i personaggi virtuali di un film a grande budget hanno capelli molto più dettagliate degli avatar dei videogiochi in tempo reale."

NVIDIA mostra però un metodo in grado di "simulare decine di migliaia di capelli ad alta risoluzione e in tempo reale utilizzando la fisica neurale, una tecnica di intelligenza artificiale che insegna a una rete neurale a prevedere come un oggetto si muoverebbe nel mondo reale."

NVIDIA ha anche pubblicato ulteriori dettagli sulla ricerca sui materiali gestiti da tecnologia neurale che è stata mostrata nel più recente keynote di NVIDIA GTC. Il documento descrive un sistema di intelligenza artificiale che apprende il modo in cui la luce si riflette su materiali fotorealistici a più strati, riducendo la complessità di questi asset a piccole reti neurali che vengono eseguite in tempo reale, consentendo l'applicazione di shader fino a 10 volte più velocemente.

Il livello di realismo è visibile in nella teiera renderizzata tramite tecnologia neurale che trovate qui sotto, che rappresenta accuratamente la ceramica, lo smalto trasparente, le impronte digitali, le macchie e persino la polvere.

Il fotorealismo di una teiera

Diteci, cosa ne pensate di quanto realizzato da NVIDIA?