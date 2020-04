Octopath Traveler disponibile su Google Stadia a partire da oggi

Octopath Traveler è disponibile a partire da oggi anche su Google Stadia: la notizia è stata annunciata durante lo Stadia Connect che si è concluso qualche minuto fa.

Anticipata dalla classificazione dell'ESRB, l'ufficializzazione di Octopath Traveler consente anche agli utenti Stadia di godere dell'eccellente esperienza RPG realizzata da Square Enix.

Otto viaggiatori. Otto avventure. Otto ruoli. Parti per un epico viaggio nel vasto e meraviglioso mondo di Orsterra e scopri le storie affascinanti di ciascuno degli otto viaggiatori.

Gioca nei panni di otto personaggi diversi, ognuno con la propria storia e delle missioni secondarie da completare. Esplora Osterra, un mondo incantevole ma anche molto pericoloso composto da 8 vastissime regioni, e scopri la storia di ogni personaggio a mano a mano che il loro viaggio prosegue.

Usa le abilità, i talenti e le azioni speciali di ciascun personaggio (azioni viaggio) in battaglie frenetiche. Divertiti con un sistema di combattimento a turni profondo ma accessibile e apriti un varco tra le fila nemiche identificando e prendendo di mira le loro debolezze.

Completa le missioni principali e secondarie in vari modi diversi e prendi delle decisioni che plasmeranno il tuo cammino. Scopri uno stile grafico ispirato ai GdR classici in 2D con dei bellissimi elementi realistici dentro a un mondo in 3D.