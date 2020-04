Google Stadia, un nuovo Stadia Connect in estate

Uno degli annunci più rilevanti dello Stadia Connect di questa sera, dedicato naturalmente alla piattaforma da gioco Google Stadia, è che ci sarà un nuovo Stadia Connect in estate. Di cosa si parlerà? Sicuramente di Orcs Must Die 3, visto che è stato usato per l'annuncio, ma si spera anche di qualcos'altro perché questa piattaforma ha davvero bisogno di grosse novità per rimanere a galla.

Durante lo Stadia Connect di questa sera è stato annunciato che Star Wars Jedi: Fallen Order e FIFA in uscita su Google Stadia, insieme ad altri tre titoli del catalogo di Electronic Arts che arriveranno entro la fine dell'anno. Svelati anche i giochi gratis di maggio 2020 per gli utenti Pro: Zombie Army 4: Dead War (qui la recensione), SteamWorld Heist (qui la recensione) e The Turing Test (qui la recensione). Confermati infine PUBG e Octopath Traveler sulla piattaforma.

Vi aspettavate di più dall'evento di questa sera? Cosa vi attendete invece dal prossimo Stadia Connect?