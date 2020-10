Oculus Quest 2: si perdono tutti i giochi posseduti se si perde l'account Facebook

Se possedete un visore Oculus, in particolare il recentissimo Oculus Quest 2, fate molta attenzione, perché perdendo o cancellando l'account Facebook a esso collegato perderete anche tutti i giochi acquistati. Il problema è che lo stesso accade anche se è Facebook stessa a cancellarvi l'account, magari in seguito a un ban permanente.

Già il fatto di dover necessariamente collegare un account Facebook ai visori Oculus per utilizzarli aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno, ma ora siamo davvero al paradosso. Ad esempio può capitare di scrivere un post che non piaccia alla moderazione di Facebook e di ritrovarsi senza i giochi acquistati per Oculus Quest 2 e senza la possibilità di usare la periferica. Altro caso: se per qualche motivo sorgesse la necessità di fare un nuovo account Facebook cancellando il vecchio, a oggi non è possibile portare gli acquisti dall'uno all'altro.

Vero è che l'obbligo di collegarsi a Facebook per chi possiede un visore più vecchio di Oculus Quest 2 scatterà nel 2023, ma attualmente il sistema sembra essere davvero una trappola, con gli utenti che rischiano in modo concretissimo di perdere applicazioni, acquisti, crediti, obiettivi e messaggi dalla mattina alla sera.

Facebook non ha ancora predisposto un sistema per recuperare il maltolto in caso di problemi. Inoltre le vendite di Oculus Quest 2 sono state bloccate in Germania, dove giustamente il legislatore vuole capire perché ci sia bisogno di condividere i propri dati personali con Facebook per usare l'apparecchio.