PlayStation Store: DOOM Eternal: The Ancient Gods e Amniesia: Rebirth

La versione web del PlayStation Store è stata completamente ridisegnata al fine di offrire un'esperienza visivamente più accattivante, in linea con lo stile che Sony ha deciso di adottare anche con PS5 e la sua nuova interfaccia utente. Non cambia ovviamente il focus sui contenuti, che questa settimana vedono l'arrivo di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 e di Amnesia: Rebirth, ma anche di titoli come Transformers: Battlegrounds, Asterix & Obelix XXL: Romastered e Raji: An Ancient Epic.

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 Disponibile in versione stand alone oppure come DLC, DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 (19,99 euro) ci rimette nell'armatura del DOOM Slayer, ora fiammeggiante, per una nuova missione mirata alla completa estirpazione delle forze infernali, che si svolge esattamente dopo la conclusione della campagna di base. Completamente potenziato, il guerriero immortale dovrà affrontare orde di nemici vecchi e nuovi in un'esaltante sequenza di arene localizzate all'interno di tre ambientazioni inedite. Una grande sfida per i fan della serie, che si troveranno catapultati all'interno di scontri mai così frenetici e impegnativi, mentre nuovi dettagli sulla trama di DOOM Eternal vengono rivelati.

Amnesia: Rebirth Nuovo capitolo della serie horror sviluppata da Frictional Games, Amnesia: Rebirth (28,49 euro) racconta la storia di Tasi Trianon, un'archeologa che sopravvive allo schianto dell'aereo che stava portando lei e suo marito in Algeria, ritrovandosi però completamente da sola: tutti gli altri passeggeri sono scomparsi e ciò che le si para di fronte agli occhi sono soltanto lande desertiche. La donna deve prima fare i conti con il sole cocente e poi con il buio di un sistema di grotte dove sembra si siano rifugiati i suoi compagni di viaggio. Nell'oscurità, però, sembra muoversi qualcosa di pericoloso e inquietante: alle prese con attacchi di panico e visioni spaventose, la protagonista del gioco dovrà ricorrere a tutte le proprie risorse per sopravvivere.

Altri giochi in uscita Supraland (19,99 euro), un'affascinante avventura in prima persona ispirata a grandi classici come The Legend of Zelda, Portal e Metroid, ricca di enigmi ambientali da risolvere, mostri da affrontare e abilità sbloccabili che ci consentiranno di raggiungere nuove zone dello scenario. Il tutto accompagnato da una grafica vivace e colorata! Transformers: Battlegrounds (39,99 euro) prova a portare il celebre franchise nel mondo degli strategici a turni: un'idea interessante, applicata però a un prodotto che sembra più adatto a girare su di uno smartphone che non su di una console. Il fascino dei personaggi resta tuttavia immutato agli occhi dei tantissimi fan della linea di giocattoli Hasbro. Asterix & Obelix XXL: Romastered (39,99 euro) è la versione rimasterizzata del classico tie-in sviluppato dal team francese Etranges Libellules nel 2004. Al comando dei due imbattibili galli, dovremo affrontare i romani all'interno di una campagna divertente e sfaccettata, a cui si aggiungono in questa edizione quattro modalità inedite: Percorso, Conto alla Rovescia, Estrema e Retrò. GROOD (4,99 euro), uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale realizzato da uno sviluppatore italiano, che porta anche su PS4 la sua azione frenetica e spettacolare, caratterizzata da un grado di sfida assolutamente non banale mentre facciamo esplodere centinaia di navicelle nemiche, accompagnati da una trascinante colonna sonora heavy metal.