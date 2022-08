Offerte Amazon: drone Dji Mavic Air 2 Fly More Combo con oltre 200€ di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un drone Dji Mavic Air 2 Fly More Combo, con uno sconto segnalato di 230€ ovvero del 21%. Il prezzo consigliato è 1.109€. Gli sconti per questo drone non sono particolarmente frequenti. Lo sconto attuale è il migliore di sempre (a parte uno sconto di poche ore a luglio, di qualche centesimo inferiore al prezzo odierno). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. L'offerta dura fino al 5 settembre 2022 o fino a esaurimento scorte.

Il drone Dji Mavic Air 2 Fly More Combo dispone di una fotocamera da 48 MP con sensore CMOS da 1/2 ". Può registrare video in 4K e 60 FPS e supporta Hyperlapse in 8K. La batteria dura 34 minuti. Dispone di sensori sulla parte anteriore, posteriore e inferiore che rilevano gli ostacoli e prevengono gli incidenti. La trasmissione video OcuSync 2.0 è in grado di trasmettere l'immagine dalla telecamera fino a una distanza di 10 km. Con ​​Spotlight 2.0, la fotocamera fissa un soggetto in volo, mentre ActiveTrack 3.0 mantiene la cornice del soggetto centrata e POI 3.0 può tracciare dinamicamente oggetti come le persone.

Il pacchetto include:

Velivolo Mavic Air 2

telecomando

3 batterie di volo intelligenti

6 eliche a bassa rumorosità (coppia)

cavo RC (USB-C, Lightning, Micro-USB-C standard)

joystick

protezione gimbal

caricabatterie

batteria sull'adattatore Power Bank

borsa a tracolla

set di filtri ND (16/64/256)

documentazione

cavo di alimentazione CA

cavo USB-C

